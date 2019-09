Business news: Messico, Aeroporto Città del Messico, Sacyr-Epccor vince appalto per ampliare Terminal 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il consorzio formato dalla spagnola Sacyr e dallla messicana Epccor a realizzare i lavori di ampliamento del Terminal 2 dell'Aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm). Lo riportano i media messicani segnalando che l'appalto è stato aggiudicato su una offerta di base equivalente a poco meno di 20 milioni di euro. I lavori sono parte degli interventi disposti per organizzare il futuro del traffico aereo messicano, considerato in grande ascesa. Oltre all'ampliamento dell'Aicm, il governo ha messo in campo la costruzione di un nuovo terminal nell'aeroporto militare di Santa Lucia, anch'esso nei pressi della capitale. Sotto impulso del'ex presidente Enrique Pena Nieto si era iniziato a costruire una nuova e più potente struttura - il Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim) - bocciato però dall'esecutivo di Andres Manuel Lopez Obrador perché ritenuto potenzialmente dannoso per l'ambiente e fonte di possibili sperperi del denaro pubblico. Uno dei cantieri del Naim, oggi chiusi, era stat aggiudicato proprio al consorzio Sacyr-Epccor. (Res)