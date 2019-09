Business news: Brasile, Petrobras vince premio per sviluppo tecnologia di estrazione di petrolio pre-sal

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha vinto uno dei più importanti premi dell'industria petrolifera e del gas concessi dalla brasiliana Offshore technology conference (Otc Brasile) per l'insieme di innovazioni sviluppate nei test a lungo termine (Tld) realizzati nel campo di "Bilancia" nel bacino di petrolio pre-sal di Santos. In particolare la re-iniezione del gas durante il test (Tld) è una delle cinque nuove tecnologie impiegate per consentire l'estrazione di petrolio e gas da bacini pre-sal. Queste innovazioni sono state cruciali perché la Petrobras riuscisse a raggiungere il record medio mensile di produzione in un singolo campo di estrazione offshore (Bilancia) offshore, attingendo il valore di 58.000 barili di petrolio equivalente (boe) al giorno. Il direttore della sezione esplorazione e produzione di Petrobras, Carlos Alberto Pereira de Oliveira ha dichiarato che il progetto Bilancia lascia un'eredità tecnologica per l'industria offshore. (Res)