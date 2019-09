Business news: Argentina-Russia, Ypf, in corso discussioni con Gazprom per progetto energetico congiunto

- I rappresentanti della compagnia petrolifera statale argentina Ypf e del colosso energetico russo Gazprom stanno preparando un progetto congiunto di esplorazione nel settore del gas naturale, e hanno ancora bisogno di un po’ di tempo per limare gli ultimi dettagli. Lo ha dichiarato l’ambasciatore argentino a Mosca, Ricardo Lagorio, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Siamo molto vicini alla firma di un accordo, e le due compagnie stanno lavorando sodo per finalizzare gli ultimi dettagli al più presto”, ha detto il diplomatico argentino a margine del Forum economico orientale attualmente in corso a Vladivostok, nell’estremo oriente russo. (Res)