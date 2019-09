Business news: Argentina, candidato peronista Fernandez favorevole ad accordo libero scambio Ue-Mercosur

- Il candidato peronista alle elezioni presidenziali argentine del prossimo 27 ottobre, Alberto Fernandez, ha dichiarato di essere a favore dell'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercato comune del Sud (Mercosur). Lo ha affermato a Madrid in una conferenza stampa che ha seguito un incontro "di carattere privato" con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. "Sembrava che io fossi contrario all'accordo, ma io sono stato capo di Gabinetto del governo che ha lavorato di più per avviare i negoziati nel 2005", ha dichiarato Fernandez parlando del trattato tra il blocco europeo e quello sudamericano integrato da Argentina, Brasile Uruguay e Paraguay. Il candidato peronista ha quindi sottolineato che "quando è stato annunciato l'accordo sembrava fosse un fatto compiuto, ma in realtà ci sono ancora due anni per vedere come si materializzerà". (Res)