Business news: Paraguay, brasiliana Ecb conferma investimento 800 milioni su raffineria biocombustibili

- Il governo del Paraguay e l'azienda brasiliana del settore dell'energia Ecb Group hanno annunciato la realizzazione di un progetto di investimento da 800 milioni di dollari per l'installazione di una raffineria di biocombustibili di seconda generazione. Si tratta, segnala una nota ufficiale, del maggior investimento privato nella storia del Paraguay e prevede la creazione di tremila posti di lavoro nella fase di costruzione e di 2400 posti di lavoro diretti e indiretti in forma stabile una volta messa in funzionamento la raffineria. L'accordo per la costruzione di "Omega Green", questo il nome scelto per la raffineria, è stato annunciato al termine di un incontro tra il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ed il presidente e fondatore di Ecb, Erasmo Battistella. (Res)