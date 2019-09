Business news: Argentina-Brasile, commercio bilaterale, governi raggiungono accordo su proroga regime speciale

- I governi di Argentina e Brasile hanno raggiunto un accordo sulla proroga e l'aggiornamento del regime commerciale speciale di compensazione in vigore tra i due paesi, in scadenza a luglio del 2020, segnala il quotidiano "Ambito". Attualmente lo scambio commerciale bilaterale è regolato da una normativa che prevede che per ogni dollaro esportato dall'Argentina al paese vicino, il Brasile possa esportare a sua volta un tetto massimo di 1,5 dollari. Si tratta di un regime che tiene conto del fatto che l'Argentina è meno competitiva ed ha un mercato interno ridotto rispetto al Brasile e che cerca di evitare la migrazione dell'industria locale verso il paese vicino. I termini del nuovo accordo non sono stati ancora resi noti ed è previsto per oggi un annuncio ufficiale in una conferenza dei ministri della Produzione dei due paesi, Dante Sica per l'Argentina e Paolo Guedes, per il Brasile. Secondo quanto stabilito l'accordo verrebbe esteso per altri 10 anni ed il regime di compensazione denominato "Flex" passerebbe progressivamente dall'attuale coefficiente di interscambio di 1,5 a 3. (Res)