Business news: Brasile, inflazione cresce ad agosto dello 0,11 per cento su mese, 3,43 su anno

- Ad agosto l'inflazione il Brasile è cresciuta dello 0,11 per cento rispetto al mese precedente, in calo rispetto al dato dello 0,19 per cento registrato a luglio. Lo fa sapere l'istituto nazionale di statistica (ibge) segnalando che, su anno, l'indice dei prezzi al consumo (Ipca) è cresciuto del 3,43 per cento, rimanendo saldamente al di sotto dell'obiettivo stabilito dal governo. Per il 2019 il Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'Ipca, quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento né scendere al di sotto del 2,75 per cento. Dall'inizio del 2019 i prezzi sono cresciuti complessivamente a un ritmo del 2,54 per cento. (Res)