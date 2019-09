Business news: Portogallo-Argentina, premier Costa incontra candidato peronista Fernandez, focus su ricette anti-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato peronista alle elezioni presidenziali argentine del prossimo 27 ottobre, Alberto Fernandez, si è riunito a Lisbona con il primo ministro portoghese Antonio Costa nell'ambito di un viaggio nella penisola iberica iniziato domenica scorsa che lo ha visto anche in Spagna. Al centro dei colloqui, hanno segnalato all'agenzia di stampa ufficiale "Telam" fonti vicine a Fernandez, l'esperienza del paese europeo e le ricette adottate per uscire dalla crisi del 2011, in vista di un loro eventuale utilizzo per affrontare la grave situazione finanziaria e sociale in cui versa oggi l'Argentina. "Il governo portoghese è un esempio da seguire anche per altri partiti socialdemocratici europei con i quali vogliamo stringere rapporti", ha dichiarato un membro della delegazione che accompagna il candidato peronista secondo il quale Costa rappresenta "un'alternativa sociale all'austerità neoliberale". (Res)