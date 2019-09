Governo: Zingaretti a Conte e M5s, chiediamo lealtà, tra nemici non si governa in interessa Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo alla Festa dell'Unità di Ravenna si è rivolto "ai nuovi alleati, e non avversari, al presidente Conte" invocando "una cosa semplice ma rivoluzionaria": "Chiediamo lealtà e saremo leali, chiediamo il riconoscimento delle ragioni di tutti e le riconosceremo, perché tra nemici non si governa nell'interessa dell'Italia". E' la ragione per cui, ha aggiunto: "Abbiamo rifiutato l'idea di un altro contratto per programmi separati. Oggi - ha concluso Zingaretti - il premier lavora con una piattaforma discussa e concordata tra tutti". (Rin)