Governo: in attesa della fiducia, domenica sobria per ministri, salvo Franceschini, "Italia recupererà solidarietà e umanità" (3)

- Si è evidenziato, invece, come il ministro che sa di essere già tale e di poter dunque informare sulla diversa linea dell'esecutivo giallorosso in tema di immigrazione, Dario Franceschini, che dalla Biennale d'arte contemporanea di Venezia ha annunciato che "ora il nostro Paese dopo mesi di odio deve recuperare i valori che lo hanno reso grande nel mondo. I valori della solidarietà, i valori dell'umanità". Occorre infatti ricordare il braccio di ferro - in fase di negoziazione per la nascita del Conte bis - sui decreti Sicurezza voluti dal leader della Lega Salvini e poi l'accordo M5s-Pd a modificarli solo nel senso di accogliere le osservazioni del capo dello Stato. (segue) (Rin)