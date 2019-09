Governo: in attesa della fiducia, domenica sobria per ministri, salvo Franceschini, "Italia recupererà solidarietà e umanità" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sporadici e meno declamatori gli interventi di altri ministri nella giornata di oggi. Francesco Boccia, responsabile degli Affari regionali e le Autonomie, si è spinto a rimarcare il tratto che potrebbe distinguere l'esecutivo giallorosso: "Penso che questo governo abbia tutte le caratteristiche per suggellare un'idea di alleanza sociale. La percezione che ho avuto, sin dal primo Consiglio dei ministri - ha spiegato - è di sentirmi a casa, ci si sentiva a casa; gli altri non erano avversari politici". E poi ha sposato l'indicazione di ieri del presidente Mattarella, sulla tassazione delle multinazionali. "Al tempo dell'economia digitale le tasse si devono pagare nel Paese in cui si fa business. È un principio di equità fiscale. È una nostra battaglia da anni e una delle priorità del nuovo governo", ha scritto a commento di una foto che lo ritrae con l'ex viceministro dell'Economia, l'esponente M5s, Laura Castelli. Dopotutto, non è certo un mistero che parte del Pd, quello che non fa riferimento all'ex segretario Renzi, nonché Articolo Uno, cui appartiene il ministro delle Salute Roberto Speranza, gradirebbero un'alleanza con i pentastellati alle regionali e amministrative. (segue) (Rin)