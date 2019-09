Business news: Uruguay, esportazioni in crescita ad agosto, +1,5 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'Uruguay sono aumentate ad agosto dell'1,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. In termini nominali, il volume di vendite è stato pari a 858 milioni di dollari contro gli 846 milioni dell'anno precedente. Nei primi otto mesi mesi dell'anno le esportazioni hanno raggiunto un totale di 6212 milioni di dollari, con un aumento del 2 per cento sullo stesso periodo del 2018. A trainare le vendite su estero ad agosto sono state soprattutto la soia, il riso, e la carne bovina, mentre sono risultate in calo il legname, la malta, la cellulosa e la lana. Principale destinazione delle esportazioni uruguaiane è la Cina, con un totale di 168 milioni di dollari (22 per cento), seguita dal Brasile con 87 milioni (11 per cento), e l'Unione Europea, con 86 milioni (10 per cento). (Res)