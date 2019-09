Business news: Brasile, utile della banca statale Caixa aumentato del 22,2 per cento del primo semestre

- L'utile netto della banca statale brasiliana Caixa Econômica Federal è cresciuto del 22,2 per cento nella prima metà di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo il bilancio della banca pubblicato il 3 settembre, da gennaio a giugno, l'utile ha raggiunto gli 8,1 miliardi di real (1,7 miliardi di euro). Nel secondo trimestre, in particolare, l'utile netto è aumentato del 21,6 per cento a 4,1 miliardi di real (900 milioni di euro). Tuttavia il portafoglio prestiti di Caixa è stato ridotto negli ultimi 12 mesi. A giugno di quest'anno, la banca ha avuto un saldo di prestiti di 682,4 miliardi di dollari (150 miliardi di euro), l'1,9 per cento in meno rispetto a giugno 2018. (Res)