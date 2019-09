Business news: Brasile, produzione industriale scende ancora, peggior dato in 4 anni per mese di luglio

- L'istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) rende noto che la produzione industriale del Brasile è scesa dello 0,3 per cento a luglio 2019 rispetto al mese precedente e del 2,5 per cento rispetto al mese di luglio del 2018. Secondo quanto pubblicato dell'Ibge si tratta anche del terzo calo mensile consecutivo quest'anno e del peggior risultato per mese di luglio della serie storica, inferiore solo al dato di luglio 2015, quando il calo fu dell'1,8 per cento. Nel caso di entrambi i confronti, mensile e annuale, il dato di luglio è peggiore rispetto alle previsioni di mercato. Dall'inizio dell'anno la produzione industriale è crollata dell'1,7 per cento. Negli ultimi 12 mesi, fino a luglio, il calo è stato dell'1,3 per cento. (Res)