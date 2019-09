Business news: Paraguay, inflazione in discesa, +0,1 per cento ad agosto e +3,1 per cento sui dodici mesi

Assunzione, 08 set 22:00 - (Agenzia Nova) - L'inflazione di agosto in Paraguay è stata dello 0,1 per cento secondo dati ufficiali della Banca centrale (Bcp). Con questo risultato l'inflazione accumulata nei primi otto mesi dell'anno è dell'1,4 per cento, inferiore a quella registrata nello stesso periodo dell'anno nel 2018, quando l'indice dei prezzi aveva segnato un +1,8 per cento. Sui 12 mesi, da settembre 2018 ad agosto 2019, l'inflazione complessiva è invece del 3,1 per cento. Nel mese di agosto, segnala la Bcp, si registra una discesa dei prezzi degli alimenti, delle bevande alcoliche, dei trasporti, del combustibile e dei beni. Ad equilibrare la bilancia sono invece gli aumenti nei servizi di telefonia mobile così come di altri servizi del paniere. Il documento sottolinea che a trainare al ribasso il prezzo degli alimenti è stata soprattutta la carne bovina, settore nel quale si è registrato un aumento dell'offerta nel mercato interno a causa del calo della domanda esterna. (Res)