Business news: Paraguay, presidente Benitez si riunisce con titolari camere e Corte suprema, focus su Finanziaria 2020

- Il presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benitez, si è riunito con i titolari della Camera e del Senato, rispettivamente Pedro Alliana e Blas Llano, e con il presidente della Corte Suprema, Eugenio Jimenez Rolon. Al centro della riunione, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", la discussione sui lineamenti della legge Finanziaria per il 2020. Si è trattato di una riunione non prevista da nessun protocollo e convocata espressamente dal presidente per assegnare alla prossima legge di bilancio un manto di consenso super partes in un contesto che di forte rallentamento dell'economia e di crisi istituzionale per lo scandalo sul trattato segreto di Itaipù che ha investito appieno anche la figura presidenziale. (Res)