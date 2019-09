Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala porta un saluto all'apertura della Summer School on Organized Crime - Mafia e DonneUniversità degli studi di Milano, via Conservatorio 7 (ore 9.45)La vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa all'inaugurazione dell'opera artistica "Anna - Monumento all'Attenzione". L’iniziativa rientra nell’ambito del Festival MeMi Fest - Attiviamo la memoria, in programma a Milano dall’11 al 15 settembre.Palazzo Marino, cortile, piazza della Scala 2 (ore 10.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Movie Week.Palazzo Reale, Sala conferenze, piazza Duomo 14 (ore 11.30)Si riunisce il consiglio comunale. Ad inizio di seduta si terrà la commemorazione di Antonio Iosa.Palazzo Marino, sala Consiliare, piazza della Scala 2 (ore 16.30)REGIONEI componenti del Comitato esecutivo della NCSL, la Conferenza Nazionale degli Stati legislativi degli USA, guidati dal Presidente Robin Vos, sono ricevuti a Palazzo Pirelli dove saranno accolti e si confronteranno con la delegazione lombarda composta per l'occasione dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, dal Vice Presidente Carlo Borghetti, dai Presidenti delle Commissioni "Bilancio" Marco Alparone (Forza Italia), "Sanità" Emanuele Monti (Lega), "Attività produttive" Gianmarco Senna (Lega) e "Antimafia" Monica Forte (M5Stelle), e dai Consiglieri regionali Roberto Anelli (capogruppo Lega), Raffaele Erba (M5Stelle) e Marco Degli Angeli (M5Stelle), che interverrà come Vice Presidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli tengono un 'punto stampa' in occasione delle due giornate di formazione per i 'navigator'.Palazz Lombardia, ingresso N1, foyer sala Stampa, piazza Città di Lombardia 1 (ore 11.45)VARIEVengono annunciati i vincitori del Premio BalzanFondazione Balzan, piazzetta Umberto Giordano 4 (ore 12)I due capigruppo, rispettivamente del Pd e dei Cinque Stelle in Consigliocomunale, Filippo Barberis e Gianluca Corrado partecipano al dibattito "Il governo giallo rosso: cosa cambia a Milano?"ex Karma, via Fabio Massimo 36 (ore 21)(Rem)