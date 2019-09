Sport: Spadafora, mia prima premiazione ufficiale a Ferrari e Leclerc, piuttosto bene direi

- Vincenzo Spadafora, informa su Facebook che "oggi, in qualità di ministro dello Sport", avrebbe dovuto premiare il vincitore del Gran Premio di Monza. "È accaduto che la Ferrari di Charles Leclerc - spiega - ha vinto una gara memorabile e l’inno d’Italia ha risuonato su un circuito che scoppiava di gioia. Non accadeva da 9 anni. Direi - ironizza - che per essere la mia prima premiazione ufficiale è andata piuttosto bene". (Rin)