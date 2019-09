Business news: Argentina, presidente confindustria Acevedo, all'industria ci vorranno 10 anni per riprendersi

- Il presidente della Confindustria argentina, Miguel Acevedo, ha dichiarato che al settore industriale saranno necessari dieci anni per riprendersi dal crollo dell'attività registrato con l'attuale governo. "Si è distrutta molta ricchezza, hanno chiuso oltre 4000 industrie e il settore si è ridotto in un 15 per cento negli ultimi anni", ha detto Acevedo in un'intervista rilasciata a "Radio con Vos". "Ci vorrà molto tempo per ricomporre la situazione precedente, oltre dieci anni con una crescita del 3 per cento annuale", ha aggiunto. Il massimo rappresentante del settore ha affermato inoltre che "il presidente Macri ha ignorato l'industria". "Il nostro settore è il grande sconfitto di questo modello economico", ha detto. Le ultime misure economiche, con il ritorno al controllo del flusso di capitali e con la dichiarazione del default selettivo dei titoli con scadenza a breve termine, dimostrano inoltre secondo Acevedo "il fallimento di questo piano economico". (Res)