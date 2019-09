Hong Kong: polizia disperde manifestanti con gas lacrimogeni a Causeway Bay (2)

- Migliaia di manifestanti hanno partecipato alla marcia di oggi, partita dal parco pubblico di Chater Garden nel quartiere affaristico di Hong Kong e arrivata al consolato Usa. "Presidente Trump, liberi Hong Kong", si legge negli striscioni portati dai manifestanti, mentre alcuni hanno intonato l'inno statunitense. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Straits Times", gli attivisti hanno redatto una lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti, nella quale hanno chiesto che il Congresso degli Stati Uniti proponga un "Hong Kong Human Rights and Democracy Act 2019". Le proteste pro democrazia proseguono da tre mesi nonostante i tentativi del governo di Hong Kong di disinnescare la crisi ritirando, mercoledì scorso, la controversa legge sulle estradizioni in Cina, una delle cinque richieste ufficiali avanzate dal movimento di protesta. (segue) (Cip)