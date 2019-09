Pd: Zingaretti, confermato primato del noi su ossessione dell'io

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo alla Festa dell'Unità di Ravenna, ha difeso il valore dell'unità. "Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo combattuto tutti uniti con lo stesso obiettivo il Partito democratico. Non abbiamo simulato unità o evocato unità. L'unità l'abbiamo costruita a fatica e cercata fuori da noi e questo ha fatto la differenza. Occorre farne tesoro per il futuro". Il leader dem poi ha marcato la distanza da un'altra segreteria: "Finalmente nel Pd è stato confermato il primato del noi e sconfitta l'ossessione dell'io. Io ce l'ho messa tutta per trovare una sintesi, ma dico grazie a ognuno di voi, agli elettori, ai dirigenti del partito. Abbiamo dimostrato - ha concluso - che unità non è immobilismo, ma precondizione per contare e cambiare la storia". (Rin)