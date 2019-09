Difesa: presidente serbo Vucic, alcuni paesi vicini si stanno "fortemente armando”

- Alcuni paesi confinanti si stanno armando "fortemente" ma la Serbia, in quanto paese militarmente neutrale, farà affidamento sulla propria forza. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando in un campo di addestramento militare temporaneo a Titel dove ha partecipato all’esercitazione "Begej 2019". Lo riferisce l’emittente “N1”. Vucic ha affermato di essere stato in trattative "estenuanti" con i rappresentanti della Commissione militare centrale cinese fino all'una di notte e che hanno discusso del rafforzamento delle forze di difesa. "La Nato sta offrendo regali ad alcuni nel nostro vicinato, e siamo stati rimproverati per il fatto che la Russia ci ha donato mezzi corazzati per il trasporto di personale Brmd, mentre hanno in programma di consegnare 60 " Bradley "corazzati e 220 veicoli veicoli tattici Mrap, questi sono eccellenti veicoli da esplorazione per il trasporto di soldati. Altri si stanno armando seriamente ma l'Esercito della Serbia sarà sempre più forte, rafforzeremo tutte le unità del nostro Esercito", ha affermato Vucic. A chi gli chiedeva una valutazione sulla forza dell’Esercito croato, Vucic ha osservato che ha alcuni "punti deboli" ma che in proporzione al numero dei suoi cittadini, la Croazia ha delle Forze di terra di tutto rispetto. "Non abbiamo nulla contro la Croazia che ha un esercito eccezionalmente forte, hanno professionisti al ministero della Difesa e nell'Esercito, che pianificano seriamente la modernizzazione delle loro Forze armate", ha detto il presidente della Serbia. Vucic ha poi commentato la vicenda del respingimento di ieri da parte della polizia di frontiera croata nei confronti di una delegazione miltare serba chiarendo che il distretto di polizia competente nella città di Novska era stato tempestivamente informato della visita della delegazione.(Seb)