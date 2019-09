Governo: Zingaretti a centrodestra, esecutivo legittimo, nasce in Parlamento tra primo e secondo partito

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo alla Festa dell'Unità di Ravenna si è rivolto ai leader del centrodestra: "Nessuno faccia il furbo, con la nascita di questo governo non c’è nessun tradimento del voto popolare. Il governo gialloverde era nato in Parlamento tra quello che risultò il primo e terzo partito. Questo governo - ha spiegato - nasce in Parlamento tra il primo e il secondo partito e con altre forze politiche".(Rin)