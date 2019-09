Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNELa Sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia intervengono alla conferenza stampa di presentazione della III edizione della Rome Half Marathon Via Pacis.Ara Pacis, via di Ripetta, 190 - Roma(ore 10:00)VARIEManifestazione di Lega e Fratelli d'Italia con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giovanni TotiPiazza Montecitorio - Roma(ore 10:30)Conferenza Stampa “Libera l’arte – scegli la purezza”. Interviene Giampaolo Letta vicepresidente di Unindustria, Riccardo Ricci vicepresidente e general manager sud Europa Colgate-Palmolive, Enrico Bressan Presidente Fondaco Italia - pressoCasa dei Cavalieri di Rodi, Corpo italiano di Soccorso Ordine di Malta, piazza del Grillo 1 - Roma(ore 11:00)Gli Algoritmi e la verità. Inaugurazione del Centro di Eccellenza Aletheia. Previsti, tra gli altri, alla cerimonia inaugurale il direttore generale Luiss Giovanni Lo Storto, e la vicepresidente dell'ateneo, Paola SeverinoUniversità Luiss, aula 200 in viale Romania 32 - Roma(ore 16:30)Conferenza stampa di presentazione della rassegna musicale "L'Italia incontra Capo Verde".Teatro Golden, via Taranto 36 - Roma(ore 19:00)(Rer)