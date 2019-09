Governo: Zingaretti, unico reato è apologia di fascismo, mai più quello che ha subito prof di Palermo

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha garantito che con il nuovo governo "non accadrà mai più ciò che è accaduto mesi fa alla professoressa di Palermo sospesa solo perché aveva garantito il diritto di pensiero ai suoi studenti". Il leader dem dal palco della Festa dell'Unità di Ravenna ha quindi ricordato: "In Italia c'è un reato ed è apologia di fascismo, non di antifascismo". (Rin)