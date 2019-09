Iran: Teheran potrebbe rilasciare petroliera britannica Stena Impero “nei prossimi giorni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, ha aperto alla possibilità del rilascio della petroliera britannica Stena Impero nei “prossimi giorni” dopo il suo sequestro avvenuto lo scorso 19 luglio. "I passaggi necessari per sollevare il sequestro" della petroliera battente bandiera britannica "sono in corso", ha dichiarato Mousavi alla stampa iraniana. "Le ultime fasi del processo giudiziario sono in corso e se Dio vuole, nei prossimi giorni, la nave verrà liberata", ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli. Moussavi ha anche risposto a una domanda sulla petroliera Adrian Darya 1, (ex Grace 1) rilasciata lo scorso 18 agosto dalle autorità di Gibilterra dopo 45 giorni di sequestro dovuto al trasporto di 2,1 milioni di barili di petrolio destinato alla Siria, paese posto sotto sanzioni da parte dell’Unione europea. Dopo il suo rilascio la nave ha vagato per il Mediterraneo orientale ed è stata posta sotto sanzioni dall’amministrazione statunitense per poi fermarsi alla fonda a circa 2 miglia nautiche dal porto di Tartous, in Siria. "La nave cisterna è arrivata a destinazione e il petrolio è stato venduto", ha dichiarato Mousavi senza fornire anche in questa occasione ulteriori dettagli. La nave è attualmente "nel Mediterraneo vicino alla costa”, ha aggiunto Mousavi. Secondo il sito web “TankerTrakers.com”, specializzato nel monitoraggio del trasporto di petrolio via mare, l’Adrian Darya 1 si trova attualmente di fronte al porto siriano di Tartous ma non avrebbe ancora scaricato il suo carico. Alla fine di agosto, l'Iran ha affermato di aver venduto il petrolio a bordo della Adrian Darya 1, senza rivelare l'identità dell'acquirente, assicurando che non poteva essere "trasparente" sulla destinazione del suo petrolio a causa delle minacce da parte degli Stati Uniti.(Res)