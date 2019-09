Governo: in attesa della fiducia, domenica sobria per ministri, salvo Franceschini, "Italia recupererà solidarietà e umanità"

- E' stata una domenica all'insegna della sobrietà per la maggior parte dei ministri del nascente governo giallorosso. Domani infatti inizia la due giorni che dovrebbe vedere l'esecutivo Conte bis confermato con la fiducia prima della Camera, lunedì 9, e poi del Senato, martedì 10 settembre. Con l'eccezione del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, i responsabili dei diversi dicasteri non hanno infatti partecipato al consueto appuntamento The European House - Ambrosetti, a Villa d'Este a Cernobbio che vede la presenza di capi di Stato e di governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo che dal 1975 si riuniscono per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l’economia globale e la società nel suo insieme. (segue) (Rin)