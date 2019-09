Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 9 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della I Commissione (pres. Chessa). Odg: Ripristino agevolazioni aliquote IMU sulle seconde case date in uso ai parenti di I grado che le usano come abitazioni principali con comodato registrato.Ore 14 - Palazzo Civico: Consiglio Comunale (segue) (Rpi)