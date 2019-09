Russia-Francia: colloquio telefonico tra Putin e Macron, focus su Donbass e Consiglio di cooperazione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della presidenza di Mosca. I presidenti hano discusso della situazione in Ucraina, nello specifico della liberazione contemporanea di detenuti russi e ucraini. Le parti hanno inoltre discusso di ulteriori passi per stabilizzare la situazione nel Donbass. L’Eliseo ha inoltre reso noto che i due capi di Stato hanno discusso di questioni chiave dei prossimi colloqui ministeriali 2+2 a Mosca che si terranno domani. "Questa conversazione telefonica in vista della riunione a Mosca di un Consiglio congiunto di cooperazione di sicurezza con la partecipazione dei ministri degli Esteri e della Difesa ha permesso di chiarire le aree chiave di lavoro dei ministri", afferma la nota dell’Eliseo in riferimento alla riunione di domani a Mosca del Consiglio di cooperazione di sicurezza russo-francese. Secondo la dichiarazione, i due leader hanno anche confermato l'intenzione di tenere un vertice nel Formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania) per la risoluzione della crisi del Donbass nelle prossime settimane a Parigi. Putin e Macron avrebbero scambiato, secondo l’Eliseo, opinioni sulla situazione legata alla questione del nuclerae iraniano ed espresso la speranza che tutte le parti interessate prendano le decisioni necessarie per allentare la tensione. (Rum)