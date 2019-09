Venezuela: Maduro impone condizioni a dialogo con opposizione, Guaidò chiarisca su Esequibo

- Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro non riprenderà i colloqui con l'opposizione fino a quando il leader dell'Assemblea nazionale e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó non avrà "rettificato le sue pretese di consegnare" la regione di Esequibo al Regno Unito. "Ho incaricato" il ministro della Comunicazione "Jorge Rodríguez di chiedere all'opposizione una chiara dichiarazione sulla questione di Esequibo", ha dichiarato il capo dello Stato. Maduro ha sottolineato che “per tornare al dialogo con l'opposizione, chiediamo che rettifichino le loro famigerate pretese di svendere il nostro territorio. Questa richiesta esprime i sentimenti dei venezuelani. È una causa nazionale", ha detto Maduro. Il presidente venezuelano ha detto di credere nel dialogo e nella pace, ma che non accetterà "tradimenti contro il paese". (segue) (Brb)