Venezuela: Maduro impone condizioni a dialogo con opposizione, Guaidò chiarisca su Esequibo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidó ha da parte sua ribattuto che il parlamento ha compiuto "sforzi politici a livello internazionale" per difendere la sovranità venezuelana sulla regione di Esequibo, contesa con la vicina Guyana. "Dal 2013 i deputati dell'Assemblea nazionale visitano il territorio (venezuelano) ed esercitano la sovranità, qualcosa che il governo" del presidente "Maduro non ha fatto", ha detto il leader di opposizione denunciando una "manovra di distrazione" da parte del capo dello Stato. Maduro ha chiesto e ottenuto dalla procura venezuelana che fosse aperta un'indagine a carico di Guaidò, che accusa di voler consegnare la regione orientale del paese, ricca di materie prime, alle imprese transnazionali petrolifere. Insieme al leader di opposizione sono sotto accusa anche due suoi collaboratori, Manuel Avendano - consulente in politica internazionale - e Vanessa Neumann. Avendano, di nazionalità cilena, si è rifugiato sabato scorso nella residenza dell'ambasciatore cileno a Caracas, Pedro Ramirez Ceballos, per chiedere protezione diplomatica. E' il terzo consulente dell'oppositore dopo Freddy Guevara e Roberto Enriquez a richiedere protezione diplomatica al Cile. (segue) (Brb)