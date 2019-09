Russia: Commissione elettorale centrale, “volontà esterna” di influenzare voto

- Non vi è alcun dubbio che esista una "volontà di intervenire" negli affari interni della Russia, in occasione della giornata elettorale. È quanto dichiarato dal vicepresidente della Commissione elettorale centrale, Nikolaj Bulaev. “Molti dei materiali diffusi attraverso il motore di ricerca di Google possono essere attribuiti a quelli che influenzano gli elettori”, ha dichiarato Bulaev. "Sono sicuro che possa essere considerato come interferenza negli affari interni", ha dichiarato il funzionario, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". "Non vi sono dubbi sul fatto che vi sia il desiderio di intervenire nei nostri affari e che alcuni strumenti e meccanismi vengano perfezionati", ha dichiarato inoltre Bulaev. La Commissione del Consiglio della Federazione Russia per la protezione della sovranità statale e degli interventi negli affari interni ha raccomandato a Google e Facebook di escludere l'uso della pubblicità politica nella giornata del silenzio elettorale, ma “le società hanno commesso palesi violazioni” della legge elettorale russa. A sostenerlo è stata Lyudmila Bokova, membro della commissione, secondo cui questi fatti saranno presi in considerazione in una delle prossime riunioni. "Sfortunatamente, gli strumenti pubblicitari automatici di Google e Facebook vengono utilizzati per distribuire pubblicità politica nella giornata di silenzio (elettorale). L'anno scorso ne abbiamo parlato con le aziende. La commissione ha inviato raccomandazioni per escluderne l'uso", ha detto Bassova a “Tass”.(Rum)