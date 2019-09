Sport: F. Sala su Gp Monza, dopo 9 anni grande vittoria della Ferrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 9 anni vedere la Ferrari vincere il Gran Premio d'Italia è un'emozione unica. Un'emozione condivisa con le migliaia di tifosi che, in queste giornate, hanno contribuito a portare Monza e la Brianza al centro del mondo". Così il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala ha commentato il successo di Charles Leclerc che si è aggiudicato la 90esima edizione del Gran Premio di Formula 1 d'Italia. "Sono stati giorni di festa a partire dal rinnovo del Gran Premio di Monza fino al 2024, per cui Regione Lombardia ha svolto un ruolo significativo - ha aggiunto Sala - fino ad arrivare alla vittoria di oggi con il giovanissimo Charles con cui mi congratulo". (com)