Usa-Nord Macedonia: Pompeo, continuiamo a lavore insime per adesione Skopje a Ue e Nato

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rivolto un messaggio al popolo macedone in occasione 28mo anniversario dall’indipendenza della Macedonia del Nord. “A nome del governo degli Stati Uniti e del popolo americano, porgo i miei saluti al popolo della Macedonia del Nord, in occasione dei suoi 28 anni di indipendenza. Mentre celebriamo lo storico accordo di Prespa, continuiamo a lavorare mano nella mano per sostenere le aspirazioni della Macedonia del Nord di aderire alla Nato e all'Ue”, ha dichiarato Pompeo secondo quanto riferito in un comunicato del Dipartimento di Stato Usa. “La vostra continua dedizione ai principi democratici e allo stato di diritto contribuisce non solo al futuro della Macedonia del Nord, ma anche alla pace e alla sicurezza nella regione. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto come nostro 30mo alleato della Nato”, ha aggiunto Pomepo nel messaggio. La Macedonia del Nord celebra oggi il 28mo anniversario dalla sua indipendenza. Nel 1991 i cittadini macedone votarono ad un referendum per avere uno Stato indipendente e sovrano dalla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. A votare a favore dell'inpendenza fu il 95 per cento delle persone che si recarono alle urne.(Was)