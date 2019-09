Cultura: il "Premio pianeta azzurro" a Fregene il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 14 settembre si terrà a Fregene la diciottesima edizione del “Premio pianeta azzurro - i protagonisti”, creato e presieduto dalla scultrice Alba Gonzales trent’anni fa. L’appuntamento è alle 18 presso il centro internazionale di Scultura contemporanea nella splendida ed evocativa sede di Lungomare di Ponente 66/a. L’evento, diventato un appuntamento di arte, cultura e socialità è ormai entrato a far parte della tradizione del litorale. Nella consueta atmosfera raffinata, luogo d’incontro di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della letteratura e del giornalismo, saranno sette i premiati provenienti dai mondi della letteratura, delle istituzioni museali, del giornalismo della tv e della carta stampata, della promozione culturale, della critica teatrale, del marketing dell’arte. I sette vincitori andranno ad aggiungersi agli oltre 220 delle passate edizioni. Un premio speciale sarà destinato a un media che ha particolare incisività sul proprio territorio di operatività. La premiazione sarà animata da intermezzi musicali e di poesia e sarà letto un originale racconto breve di Giovanni Federico ispirato ad una delle sculture di Alba Gonzales. Il centro internazionale di Scultura contemporanea “Museo Pianeta Azzurro” è nato nel 1989 dalla volontà del maestro Alba Gonzales, per ospitare le sue opere, monumentali e non solo, e quelle di importanti artisti italiani e stranieri: sabato prossimo aprirà le porte alla nuova edizione di un premio che negli anni continua a raccogliere attorno a sé talenti e pubblico affezionato.(Com)