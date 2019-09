Tunisia: ministro Esteri francese, transizione democratica avvenuta correttamente

- La transizione democratica è avvenuta correttamente in Tunisia. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian a una settimana dalle elezioni presidenziali nel paese nordafricano in programma per il prossimo 15 settembre. In un’intervista rilasciata al programma politico “Le Grand Rendez-vous Europe1-Cnews- Les Echos”, il ministro ha dichiarato: "È una giovane democrazia, è una Costituzione recente, è il primo paese della primavera araba ma una primavera che è proseguita attraverso la via democratica". Le Drian ha aggiunto: "La morte del presidente (Beji Caid) Essebsi ha provocato un'accelerazione del calendario (elettorale) ma il processo si sta svolgendo, rispettiamolo, è molto onorevole". Le elezioni presidenziali anticipate sono previste per il 15 settembre dopo la morte del presidente tunisino Béji Caïd Essebsi avvenuta lo scorso 25 luglio. Alla domanda sulla situazione di uno dei principali candidati alle elezioni presidenziali, Nabil Karoui – noto imprenditore e proprietario dell’emittente televisiva Nessma in carcere da due settimane - Le Drian ha dichiarato: "Ci sono 26 candidati e non prenderò posizione per questo o l’altro candidato. La giustizia tunisina è importante e la rispetto”. Il ministro francese ha insistito su questo passaggio sottolineando: "Esiste una giustizia in Tunisia che rispetto, esiste una Costituzione in Tunisia che rispetto e ciò che desidero è che la transizione democratica venga effettuata nel miglior modo possibile". (segue) (Tut)