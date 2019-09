Tunisia: ministro Esteri francese, transizione democratica avvenuta correttamente (2)

- Karoui era sotto inchiesta da tre anni per riciclaggio di denaro ed è stato posto in stato di arresto il 23 agosto. La modalità di arresto sono avvenute in modo inusuale con l’imprenditore arrestato da poliziotti in borghese che hanno circondato la sua auto mentre stava tornando da un tour pre-elettorale. I suoi sostenitori sottolineano che l'arresto è irregolare e accusano il suo rivale, l’attuale capo di governo Youssef Chahed, di essere l'istigatore dell’arresto. La giustizia tunisina ha respinto lo scorso 3 settembre in appello una richiesta di rilascio Karoui, la cui candidatura alla presidenza rimane valida. Sua moglie e gli attivisti nel suo partito, Qalb Tounes (il cuore della Tunisia), stanno conducendo una campagna elettorale per procura e organizzano riunioni e conferenze stampa a nome di Karoui. (Tut)