Governo: Zingaretti, poco presente a Feste Unità, agosto difficile al lavoro per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo alla Festa dell'Unità di Ravenna si è scusato per non aver frequentato le feste: "E' stato un agosto difficile, ma abbiamo comunque lavorato per l'Italia". (Rin)