Grecia: ministro Finanze presenterà venerdì a Eurogruppo piano rimborso prestito a Fmi

- Il ministro delle Finanze greco Christos Staikouras presenterà il prossimo 13 settembre una richiesta ufficiale all’Eurogruppo per rimborsare parte prestito ottenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in conferenza stampa alla Fiera internazionale di Salonicco (Tif). "La richiesta pertinente sarà presentata dal ministro delle finanze all'Eurogruppo venerdì", ha dichiarato Mitsotakis. "Il nostro obiettivo è che la Grecia torni al più presto al livello dell'investimento per poter prendere (denaro) in prestito a tassi ancora più bassi". (segue) (Gra)