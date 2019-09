Francia-Bolivia: al via dispositivo francese di supporto per lotta a incendi in Amazzonia

- Il governo francese ha annunciato l'avvio di un dispositivo di supporto alla Bolivia per lottare contro gli incendi che colpiscono l'Amazzonia. In un comunicato, il ministero dell'Europa e degli Esteri francese riferisce che il suo Centro di crisi e di sostegno e il ministero degli Interni (Sicurezza civile) hanno unito le loro risorse umane, di bilancio e logistiche per fornire assistenza operativa alla Bolivia presso la sua sede. Conformemente alle decisioni prese dal presidente francese Emmanuel Macron in occasione del vertice del G7 a Biarritz, si legge nella nota, la Francia si mobilita nella lotta contro gli incendi che colpiscono l'Amazzonia. Sulla base di questo impegno, Parigi riferisce che un dispositivo messo a disposizione dalla Fondazione Airbus è decollato sabato, 7 settembre, dall'aeroporto di Vatry con a bordo un distaccamento di 38 soldati di sicurezza militari di sicurezza civile, accompagnato dall'ambasciatore di Francia in Bolivia, Denis Gaillard. Questo distacco dovrà, in connessione con le autorità boliviane, partecipare alla lotta contro gli incendi nella regione di Santa Cruz. Questo aereo trasporta anche le attrezzature necessarie per il lavoro del distacco di sicurezza civile e una donazione in Bolivia di due tonnellate di attrezzature antincendio prese dai mezzi nazionali di sicurezza civile e finanziate dal Ministero d'Europa. e affari esteri. (segue) (Com)