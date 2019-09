Francia-Bolivia: al via dispositivo francese di supporto per lotta a incendi in Amazzonia (2)

- Nella giornata di oggi, domenica 8 settembre, 4 piloti di droni di salvataggio di emergenza e 3 droni partiranno inoltre per la Bolivia per svolgere missioni di ricognizione e localizzare gli incendi, insieme ad un esperto di vigili del fuoco nelle indagini aeree. Una missione di riconoscimento e valutazione della sicurezza civile francese composta da 6 esperti è stata inoltre implementata dal 4 settembre 2019 in Bolivia. Mira a collaborare con le autorità boliviane per sostenere gli sforzi antincendio. Il ministero degli Interni francese comunica poi di aver inviato 3 specialisti a un team europeo di protezione civile la cui missione è coordinare i team coinvolti nel campo. Infine, il Centro di crisi e supporto del Ministero dell'Europa e degli affari esteri francese sta coordinando anche gli aiuti offerti dal settore privato: finanziamento delle ore di volo dei vigili del fuoco in elicottero da parte della Fondazione Airbus in Bolivia (in azione dal 29 agosto) e contributo al finanziamento degli aiuti di emergenza in Amazzonia da parte del gruppo Lvmh. In coordinamento con i suoi partner, la Francia rimarrà mobilitata sul fronte del fuoco in Amazzonia. (Com)