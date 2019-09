Serbia: premier Brnabic inizia visita di due giorni in Lussemburgo

- Il primo ministro serbo, Ana Brnabic è arrivata in Lussemburgo per una visita di due giorni su invito del suo omologo Xavier Bettel. Lo riferiscono i media di Belgrado. Brnabic terrà una serie di incontri bilaterali e parteciperà alla celebrazione del 75mo anniversario della liberazione del paese dal Fascismo. Al centro dei colloqui di Brnabic, la cooperazione economica, in particolare nel processo di digitalizzazione e applicazione delle tecnologie dell'informazione. Durante la sua visita a Belgrado Bettel ha dichiarato che la Serbia sta assumendo un ruolo guida nella regione nel settore teconlogico e che questi colloqui dovrebbero segnare il proseguimento della cooperazione dei due paesi in questo campo.(Seb)