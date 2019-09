Hong Kong: polizia disperde manifestanti con gas lacrimogeni a Causeway Bay (3)

- In questo contesto la polizia di Hong Kong ha nuovamente arrestato l'attivista democratico Joshua Wong. Lo riferisce lo stesso Wong con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter tramite il suo legale. "Sono stato arrestato dalla polizia questa mattina alla dogana dell'aeroporto per 'violazione delle condizioni della cauzione' e sono ora detenuto in custodia", si legge nel messaggio. In una sequenza di tweet, Wong riferisce che secondo la sua difesa sono stati commessi alcuni errori sul certificato di cauzione rilasciatogli dal tribunale dopo l'arresto dello scorso 30 agosto, dal momento che la sua richiesta di viaggiare in Germania e negli Stati Uniti era stata accettata, e che probabilmente verrà rilasciato domani mattina dopo l'udienza. "Spero quindi che i miei amici non si preoccupino troppo", aggiunge l'attivista. Wong, che è fondatore del gruppo politico giovanile "Demosisto", è stato arrestato e poi rilasciato lo scorso 30 agosto nel quadro delle proteste per la democrazia che da tre mesi scuotono Hong Kong. L'attivista ha acquisito notorietà nel 2014 come uno dei leader studenteschi del “Movimento degli ombrelli” per la democrazia nella ex colonia britannica. Per il suo ruolo nelle proteste del 2014 Wong era stato arrestato a luglio scorso con l’accusa di oltraggio alla corte, ed era stato liberato dopo aver trascorso alcune settimane in cella. (Cip)