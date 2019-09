Egitto: ministro Forniture, governo non importerà riso in anno fiscale 2019-2020

- Il governo egiziano non importerà riso nel corso dell’anno fiscale 2019-2020 (primo luglio 2019-30 giugno 2020). Lo ha dichiarato oggi il ministro egiziano per le Forniture, Ali Moselhi, secondo quanto riferito dal quotidiano "el Masry el Youm". "Le riserve strategiche di riso sono sufficienti a coprire la domanda di questo anno fiscale e non sarà necessario importare derrate”. A metà del 2018, la Camera dei rappresentanti ha approvato leggi che vietano di piantare colture ad alta intensità idrica, a seguito dei timori di un drastico calo del flusso di acque del Nilo a causa della costruzione in Etiopia della Grande diga della rinascita. In base alla nuova legge il ministero delle Risorse idriche ha il diritto di selezionare determinate aree per specifiche colture e di punire chiunque violi la norma con pene fino a sei mesi di carcere e una multa di 3000 sterline egiziane (circa 200 euro). L’approvazione della legge è andata di pari passo con l’emissione di un decreto che ha consentito di piantare circa 724.000 acri di riso, riducendo di oltre il 50 per cento le aree destinate alla semina del riso nel 2017 (circa 1,8 milioni di acri).(Cae)