Georgia: parlamento approva nuovo governo guidato da Gakharia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte anche di questi trascorsi, l’annuncio della candidatura di Gakharia, premier designato, da parte di Bidzina Ivanishvili ha contribuito fortemente ad infiammare nuovamente gli animi dei manifestanti, che nelle mattinate di del 3 e 4 settembre si sono riuniti di fronte alla sede del parlamento per protestare contro la nomina. “Tutto questo è assolutamente inaccettabile: se le autorità decideranno effettivamente di promuovere Gakharia alla carica di capo del governo, si aspettino manifestazioni ancora più estese e durature”, ha scritto su Facebook Shota Dighmelashvili, uno degli organizzatori delle proteste. Secondo quanto riportato dalla stampa georgiana, ai manifestanti si sarebbero uniti alcuni esponenti del Movimento nazionale unito e le tensioni sarebbero culminate in scontri violenti tra i cittadini e le forze di polizia giunte sul posto. “Il popolo georgiano non starà a guardare: le dimensioni di questa protesta aumenteranno giorno dopo giorno, e il governo dovrà riconoscere il potere dei cittadini”, ha detto Zaal Udumashvili, esponente dell’opposizione. (Res)