Difesa: alto ufficiale iraniano, sistema Bavar 373 adatto a contrastare tutte le minacce

- Il nuovo sistema antimissile autoprodotto Bavar 373 rappresenta per l’Iran “un salto nelle capacità di deterrenza difensiva contro tutte le minacce nemiche”. Lo ha dichiarato il generale Mohammad Yousefi Khoshqalb, vice comandante della base Khatam al Anbia, citato dall’agenzia di stampa “Fars”. "È un sistema in grado di agire contro tutti i tipi di minacce", ha aggiunto. Il generale Khoshqalb ha spiegato che Bavar 373 è in grado di affrontare minacce in alta quota, lunga distanza, missili balistici, missili da crociera e droni. Il Bavar 373 è stato presentato a fine agosto come la versione iraniana del sofisticato sistema russo di difesa antimissile S-300. Il sistema è stato svelato durante una cerimonia ufficiale a cui hanno preso parte il presidente iraniano Hassan Rouhani e il ministro della Difesa Amir Hatami.(Res)