Sanità Lazio: Ciacciarelli (FI), ad Anagni ambulanza in ritardo per bimbo, serve rilancio ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Paquale Ciacciarelli di Forza Italia torna sulla necessità di potenziare l'offerta del territorio provinciale e sollevare l'ospedale di Frosinone dall'eccessivo numero di richieste attraverso il potenziamento della struttura anagnina. "La sanità regionale – evidenzia il presidente della commissione Cultura e turismo della Regione Lazio, Ciacciarelli – continua a distinguersi per carenze che finiscono per screditare il servizio pubblico agli occhi dei cittadini. Il caso dell'ambulanza arrivata in ritardo nel soccorso al bambino di Anagni rimasto investito da un’automobile ha riacceso negli animi della gente e la giusta rabbia per un'offerta sanitaria scadente”. Ciacciarelli spiega che “le criticità legate al sovraffollamento dei pronto soccorso e alla carenza dei posti letto non sono affatto circoscritte alla Capitale: bisogna risolvere il problema delle emergenze urgenze soprattutto nell'area nord della provincia di Frosinone che vede un bacino di utenza molto ampio che non può essere riversato esclusivamente sull'ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone, per cui è indispensabile il rilancio dell'ospedale di Anagni”. E conclude: “La vicenda del bambino fortunatamente non si è tramutata in tragedia. Ma davvero bisogna aspettare le tragedie per mettere mano a questa emergenza non più rimandabile? Anagni ha bisogno di un pronto soccorso vero e proprio. Tutto questo sarà oggetto di discussione nell'incontro che ho programmato con il neo manager Asl”.(Com)