Maltempo: Comazzi (Fi), dopo ogni perturbazione ci sono le stesse criticità

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta in una nota l'esondazione del Seveso avvenuta a Milano a causa del maltempo: "Per l'ennesima volta le perturbazioni hanno causato l'esondazione del fiume Seveso, generando allagamenti in alcuni quartieri come a Niguarda e lungo i viali Marche e Zara, oltre a situazioni d'emergenza in alcuni sottopassaggi. Oggi ho ripreso in mano gli articoli di cronaca degli anni passati: è sconfortante rilevare che al loro interno denunciavo le stesse problematiche di oggi, ma il Comune di Milano ha sempre fatto orecchie da mercante. Anziché sognare i Navigli o coltivare ambizioni nazionali, il sindaco Sala effettui una scrupolosa manutenzione di tombini e pozzetti, oltre a curare la pulizia degli argini; anche la raccolta delle foglie è importante per scongiurare un "effetto tappo". Sono questi - conclude - gli interventi che i cittadini, in particolar modo nelle periferie, chiedono all'amministrazione". (com)