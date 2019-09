Colombia: tensioni per ordine governativo a guardie del corpo Farc di riconsegnare le armi

- L'Unità governativa di protezione nazionale (Unp) della Colombia ha chiesto alle scorte dei membri del partito della Forza alternativa rivoluzionaria comune, erede degli ex guerriglieri Farc, di riconsegnare le loro armi quando non sono in servizio. In una circolare rilanciata dai media locali, il direttore dell'unità Pablo Elias González ha intimato la riconsegna, entro il 13 settembre, di "tutte le mitragliatrici assegnate" alle guardie del corpo degli ex Farc. "Questa misura", si legge nel documento, "è presa per esercitare un maggiore controllo su questo tipo di armi da fuoco". Rodrigo Londono, leader delle ex Farc e conosciuto con il nome di battaglia di Timochenko, ha denunciato la decisione sui social network, pubblicando la circolare. "Chi può spiegare (perché) quando aumentano le minacce e i rischi, il governo decide di revocare tutte le armi di supporto dai nostri schemi di sicurezza", ha scritto l'ex combattente su Twitter. La denuncia di Timochenko cade nel quadro di un contesto di crescente insicurezza degli ex combattenti. Secondo l'Ufficio del difensore civico, dalla firma degli accordi nel 2016, almeno 149 di loro sono stati assassinati. Lo svolgimento di elezioni locali il prossimo 27 ottobre aumenta inoltre i rischi per i membri del partito. (Mec)