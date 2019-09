Autonomia: Fassina (Leu), proposta Emilia insostenibile, tradisce programma governo Conte bis

- Stefano Fassina promotore di Patria e Costituzione e deputato Liberi e uguali si rivolge in una nota al governatore dell'Emilia Romagna. "Caro presidente Bonaccini, sulla cosiddetta Autonomia differenziata, la proposta dell’Emilia Romagna non è un punto di equilibrio: ha esattamente lo stesso impianto delle proposte di Veneto e Lombardia, sebbene con 15 materie, invece che 23 e 20. Poggia - spiega Fassina - su esattamente lo stesso 'Accordo preliminare' firmato dai tre presidenti il 28 febbraio 2018 con il governo Gentiloni. Ha esattamente lo stesso Art 5 delle bozze condivise anche da Zaia e Fontana con il governo Conte 1, un articolo chiave dedicato all’appropriazione di risorse erariali senza alcun riferimento al costo delle funzioni richieste". (segue) (Com)